Новый президент Казахстана назвал показательным свой визит в Россию

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» завил, что его первый зарубежный визит в качестве главы республики является показательным (3 апреля он посетит Россию).

«Сам факт моего первого зарубежного визита именно в Россию о многом говорит», — заявил он, отметив, что между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи и эффективно развивается сотрудничество во всех сферах.

По его словам, Россия является для Казахстана надежным стратегическим партнером и «добрым соседом», который плюс ко всему еще и «ближе любого родственника», согласно известной пословице.

Токаев считает, что между Москвой и Нур-Султаном практически не существует вопросов, которые невозможно решить. Также он отметил, что предыдущему президенту страны Нурсултану Назарбаеву удалось выстроить положительные отношения со всеми своими соседями, создав своеобразный «пояс дружбы».​