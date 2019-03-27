Новый президент Казахстана совершит свой первый зарубежный визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию в первый раз в новом статусе в начале апреля, это будет его первая зарубежная поездка в качества лидера республики. Об этом заявил помощник главы российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«Мы уже сразу пригласили нового президента приехать в Россию, сейчас досогласовывается время этого визита. На данный момент — это 3 апреля», — сказал он.

Ушаков добавил, что стороны достигли договоренности, что Токаев нанесет свой первый визит именно в Россию.

Токаев вступил в должность главы Казахстана на прошлой неделе. Это произошло после того, как Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия и ушел в отставку. Токаев останется у власти до проведения новых президентских выборов в 2021 году.