Ozon отчитался о рекордном росте продаж

Продажи онлайн-ретейлера Ozon в 2018 году выросли на 73%, до 42,5 млрд руб. с учетом НДС, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

​Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет. Как отмечает Ozon, среди ключевых драйверов роста — расширение ассортимента и повышение эффективности логистической инфраструктуры. Кроме того, суммарный показатель продаж Ozon с учетом интернет-сервиса для покупки билетов Ozon.Travel достиг 73,8 млрд руб.

Согласно отчету компании, объем обрабатываемых за сутки заказов в течение года вырос более чем в два раза — в декабре на пике Ozon за сутки обработал 138 тыс. заказов. При этом Ozon отмечает, что не вышел на прибыль по итогам 2018 года, однако называет это сознательным решением — компания «сделала выбор» в пользу инвестиций в развитие.