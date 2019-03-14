МТС закрыла сделку по продаже АФК «Система» своей доли в Ozon

МТС закрыла сделку по продаже АФК «Система» своей доли в Ozon

АФК «Система» приобрела у мобильного оператора МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited. Сумма сделки составила 7,9 млрд рублей, говорится в сообщении, размещенном на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Таким образом, МТС полностью вышел из капитала онлайн-ретейлера. Акции передали АФК через Dega Retail Holding Limited, дочернюю компанию МТС. Доля «Системы» после закрытия сделки составила 19,3%.

О том, что АФК «Система» намерена приобрести 18,7% акций Ozon у МТС за 7,9 млрд рублей сообщалось 19 февраля текущего года.

Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял в интервью РБК, что АФК «Система» и инвестиционная компания Baring Vostok намерены увеличить долю в Ozon.ru до 40% на каждого из инвесторов.

В 2018 году онлайн-ретейлер Ozon, основанный в 1998-м, занял 6-е место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, составленном журналом Forbes. Издание оценило Ozon в $369 млн.