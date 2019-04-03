В Красноярске более 800 человек эвакуировались из-за пожара в школе

В Красноярске более 800 человек эвакуировались из-за пожара в школе

В одной из школ Красноярска произошел пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Здание самостоятельно покинули более 800 человек, рассказали «РИА Новости» в краевом главке ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:11 (07:11 мск), спустя 24 минуты огонь локализовали, а в 11:50 (07:50 мск) ликвидировали. «Эвакуировались самостоятельно 715 учащихся и 64 персонала», — заявили «РИА Новости» в ГУ МЧС. Никто не пострадал.

Речь идет о школе № 32, которая расположена на улице Красной армии, уточнили в ведомстве местному изданию «Dела.ru». Загорелась мебель в одном из классов, площадь пожара составила 20 кв. м, добавили в МЧС.

На месте возгорания работали 46 человек и 13 единиц техники. Причины происшествия на данный момент неизвестны.