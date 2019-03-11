Летевший в Пхукет самолет экстренно сел в Красноярске из-за неисправности

Самолет авиакомпании Pegas Fly, который летел из Сургута в Пхукет, сел в аэропорту Красноярска Емельяново из-за неисправности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В 5:20 утра вылетел самолет из Сургута в Таиланд. Командир экипажа принял решение сесть в штатном режиме в нашем аэропорту, это никакой не экстренный [случай]», — пояснили в пресс-службе.

Представитель аэропорта добавил, что за пассажирами, которые должны были улететь в Таиланд, сейчас вылетел другой самолет. Он не смог сказать, какие конкретно неисправности привели к поломке. Местное издание Newslab.ru уточнило, что резервный лайнер уже прибыл в Красноярск и проходит предполетное обслуживание.

РБК направил запрос в авиакомпанию Pegas Fly.

В начале марта самолет авиакомпании Air China, который летел из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку на Чукотке в Анадыре. Сообщалось, что во время рейса сработала сигнализация пожара в багажном отсеке. В результате никто не пострадал.