В Ельцин-центре сообщили о состоянии Бурбулиса

Состояние экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса стабильно тяжелое, сообщили РБК в пресс-службе Ельцин-центра.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на Ельцин-центр, Бурбулис находится в больнице в Москве.

27 марта стало известно, что 73-летнего Бурбулиса госпитализировали из отеля Hyatt в Екатеринбурге. Он должен был читать лекцию в Ельцин-центре. У Бурбулиса повысилось давление, были подозрения на инсульт. Позднее врачи сообщили, что он находится в состоянии средней тяжести. Бурбулиса решили перевезти на лечение в Москву.

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России в 1991–1992 годах. До этого был государств​енным секретарем РСФСР.