Власти купили семье написавшей письмо Путину девочки дом в новом районе

Фонд развития Псковской области выделил средства на покупку нового жилья для семьи Перчиковых, частное здание расположено в Великолукском районе, заявили РБК в администрации области.

«Это частный дом, сама [Елена] Перчикова высказала такое пожелание, поскольку хотела заниматься садоводством», — пояснили в администрации.

«Уже были в МФЦ, оформили документы на беспроцентную ссуду [на покупку дома] в 330 тыс. руб. <...> Дом в собственности на две доли: одна доля моя, другая — дочки, здесь земля неплохая, места не самые плохие», — рассказала ТАСС Перчикова.

Семья Перчиковых стала известна после публикаций «Радио Свобода». Издание сообщало, что семья Перчиковых — мать Елена и дочь Тася — переехала в деревню Томсино под Псковом из Санкт-Петербурга в мае 2018 года. В декабре 12-летняя Тася написала письмо Владимиру Путину с просьбой подарить семье мотоблок или мини-трактор, чтобы ее матери-санитарке было проще «обрабатывать землю».