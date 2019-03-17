В Псковской области создали комиссию из-за травли писавшей Путину девочки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать комиссию, которая будет разбираться в ситуации с написавшей письмо Владимиру Путину девочкой. Об этом сообщается на сайте администрации области.

По данным администрации, в декабре 2018 года в селе Томсино 12-летняя девочка Тася Перчикова написала письмо Путину, после чего у ее семьи испортились отношения с местными жителями, которые обвинили их в мошенничестве. В письме девочка пожаловалась президенту на жизненные трудности и попросила помочь купить мини-трактор.

«Члены комиссии на месте пообщаются с Еленой и Тасей Перчиковыми, проведут выездное совещание, чтобы всесторонне разобраться в ситуации и в случае необходимости принять соответствующие меры», — говорится в сообщении.

В комиссию войдут первый заместитель губернатора Вера Емельянова, уполномоченный по правам человека Псковской области Наталья Соколова, а также руководство региональных комитетов по социальной защите и образованию, комиссии до делам несовершеннолетних и защите их прав и представители администрации Себежского района области.

Омбудсмен Соколова заявила радиостанции «Эхо Москва», что в аппарате проверят информацию о травле ребенка.