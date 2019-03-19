Чиновник назвал аферой ситуацию с травлей девочки из-за письма Путину

Глава Себежского района Псковской области, где живет семья Перчиковых, попросившая Путина о помощи, назвал ситуацию «чистейшей воды аферой». По его словам, местные жители «собирают бунт» из-за обвинений в травле ребенка

Леонид Курсенков (Фото: pln-pskov.ru)

В Сети появилась аудиозапись с комментарием главы Себежского района Псковской области Леонида Курсенкова по ситуации с 12-летней Тасей Перчиковой, написавшей письмо президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Запись распространил Telegram-канал Baza.

В беседе с РБК Курсенков подтвердил подлинность записи. «Да, это мои слова. Вся ситуация — это полная афера. Есть комиссия, созданная губернатором, она пусть разбирается, кто кого затравил», — заявил он.

На записи чиновник поясняет, что живет в деревне Томсино, вместе с семьей Перчиковых, и лично знаком с ситуацией. Он отмечает, что в администрацию семья девочки с просьбами о помощи не обращалась. «Они прописаны в Ленинградской области. Соцзащита оказать им помощь не может», — сообщил он.

Информацию о том, что местные жители начали травлю семьи девочки, Курсенков опроверг. «Кто их трогает? Они приехали, жители им помогли: сено, доски и еще кто-то что-то дал. Потом они собрали кучу денег», — сказал он. При этом Курсенков признал, что в деревне возникла конфликтная ситуация, однако ее поводом стало не письмо девочки, а обвинения местных жителей в травле. «Жители собирают бунт. Поеду после обеда разбираться с жителями... Потому что в этих соцсетях выложили, что они такие-сякие загнобили девочку», — рассказал глава района.

Сложившуюся ситуацию Курсенков назвал «чистейшей воды аферой». «У этой мамы есть дочка старшая в приюте в Ленинградской области, коммунальный долг 370 тыс. за квартиру, у нее куча долгов, у нее бывшее ИП. За этой дамой тянется все и вся. А виноваты местные жители», — сказал он.