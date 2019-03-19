Чиновник назвал аферой ситуацию с травлей девочки из-за письма Путину

Курсенков добавил, что не понимает, как семья могла попасть в сложное финансовое положение: «Как можно загнобить семью, у которой есть автомобиль? У которой двое работающих. У которой интернет и все прочее». В то же время на записи Курсенков говорит, что девочка, написавшая письмо, не посещает школу.
Перчикова ранее открыто сообщала о тех фактах, которые на аудиозаписи перечисляет чиновник: в середине января она рассказывала «России 1» о том, что у нее есть открытый долг по квартире и неработающее ИП.
Историю семьи Перчиковых в январе рассказало «Радио Свобода». В статье отмечалось, что Елена Перчикова с 11-летней дочерью переехали в Томсино из Санкт-Петербурга в мае 2018 года. В деревне женщина устроилась на работу санитаркой.
В середине декабря 12-летняя Тася Перчикова отправила письмо на сайт электронной приемной Владимира Путина с просьбой подарить мотоблок или мини-трактор. «Помогите пожалуйста, сделать маме подарок, чтобы ей было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств почти до потери сил», — говорилось в письме.
После публикации Курсенков впервые прокомментировал ситуацию. «Семья Перчиковых не единственная, кто испытывает подобные трудности, у нас [в районе] 19 тыс. населения, из них такие семьи примерно все в одинаковом состоянии, оказать помощь каждому, купить трактор мы по закону не имеем права», — объяснял он корреспонденту ТАСС. При этом глава района отмечал, что семье Перчиковых помогли с транспортом для того, чтобы девочка могла добираться до школы.
Также ТАСС сообщил, что администрация области намерена помочь семье, выделив деньги на покупку мини-трактора. Однако, отмечали чиновники, помощь возможна только в том случае, если Елена Перчикова подпишет социальный контракт, по которому администрация отследит целевое расходование средств.
31 января «Россия 1» опубликовала сюжет, в котором депутат Псковского областного собрания Дарья Козьякова объясняла, что получить пособие Перчикова не может. «Ни о каких пособиях речи быть не может. Она не мать-одиночка. У девочки есть отец, который да, пусть скрывается, проживает на Украине с их слов. Но он есть, т.е. здесь вопрос назначения алиментов непосредственно отцу. Поэтому как работающая, получающая ЗП выше прожиточного минимума. Никаких мер последовать не может», — говорила Козьякова.
16 марта Meduza рассказала о развитии истории: семье девочки «устроили травлю» после того, как ей начали поступать средства от благотворителей. Всего Перчиковы собрали 90 тыс. руб., на которые купили технику для огорода, учебники, одежду и лекарства. Однако одновременно семье начали поступать угрозы, коллеги Перчиковой начали писать на нее жалобы начальству. «По словам Перчиковой, коллеги также объясняли свое поведение тем, что ее дочь решила попросить президента о помощи: «Всем тяжело тут, не одной тебе, зачем что-то просить?» — говорилось в статье.
Проверку из-за сообщений о травле семьи провело псковское управление СКР. Сообщения ведомство не подтвердило, сославшись на слова самой Перчиковой. «Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — заявляли в пресс-службе.