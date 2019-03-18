СК опроверг сообщения о травле попросившей у Путина трактор девочки

Тася Перчикова писала Владимиру Путину о сложных жизненных условиях и просила помочь купить мини-трактор. После этого, как сообщали СМИ, односельчане устроили ей травлю

Тася Перчикова (Фото: «Документальное кино Радио Свобода» / YouTube)

Следователи проверили информацию об угрозах в адрес семьи Перчиковых из Псковской области и заключили, что это ложная информация, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу псковского управления СК.

Следователи «лично общались с семьей, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает». «Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать ее фейковой», — добавили в СК.

Как писала «Медуза», в декабре 2018 года подросток Тася Перчикова отправила через сайт Кремля письмо президенту Владимиру Путину. В нем она сообщила, что единственную школу в деревне Томсино, где она живет, закрыли. Ее мать работает санитаркой в районной больнице с зарплатой около 12 тыс. руб.

«Пожалуйста, подарите моей маме мотоблок и минитрактор. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой после дежурств, почти до потери сил», — написала девочка.

Семья Перчиковых сообщила, что после этого им стали присылать посылки с детскими вещами, также начали поступать пожертвования. Однако, по словам Таси, после этого другие дети перестали с ней дружить и стали обзывать. «Девочки угрожали, что будут снимать меня на видео и ржать», — сказала она. Как сообщила ее мать Елена, девочку обвинили в краже денег. Кроме того, неизвестные распространили фотографию Таси интимного характера. После этого, рассказала Елена Перчикова, одна из односельчанок сказала ей: «Просто у нас все живут как могут, и никто ничего не просит, т.к. это бесполезно, потому что закидают камнями».