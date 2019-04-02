Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае. Об этом сообщает Aftonbladet.

Как указали музыканты, Израиль использует конкурс, чтобы «скрыть свои преступления против палестинского народа». Артисты призвали власти Швеции «сказать нет» «Евровидению» в Тель-Авиве.

Конкурс пройдет в международном выставочном центре Expo Tel Aviv. В прошлом году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял о планах провести «Евровидение» в Иерусалиме.

Россию на «Евровидении-2019» представит певец Сергей Лазарев с песней Scream («Крик»).