Общество , 18:30
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Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае. Об этом сообщает Aftonbladet.
Как указали музыканты, Израиль использует конкурс, чтобы «скрыть свои преступления против палестинского народа». Артисты призвали власти Швеции «сказать нет» «Евровидению» в Тель-Авиве.
Конкурс пройдет в международном выставочном центре Expo Tel Aviv. В прошлом году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял о планах провести «Евровидение» в Иерусалиме.
Россию на «Евровидении-2019» представит певец Сергей Лазарев с песней Scream («Крик»).