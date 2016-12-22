Израиль выбрал место для проведения «Евровидения»

Международный конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в Международном конференц-центре Израиля в Тель-Авиве в международном выставочном центре Expo Tel Aviv. Об этом решении консультативной группы сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что на проведение конкурса претендовали также Иерусалим и Эйлат. Исполнительный продюсер «Евровидения» Йон Ола Санд​ заметил, что все заявки были достойными, однако именно в Тель-Авиве есть наилучшие условия для проведения конкурса. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, а финал — 18 мая.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что «Евровидение» пройдет в Иерусалиме.

В июле в СМИ появилась информация о возможной отмене «Евровидения» в Израиле. Авторы песни Toy, с которой израильская певица Нетта Барзилай выиграла конкурс в 2018 году, получили письмо от звукозаписывающей компании Universal Music Group. В нем утверждалось, что Toy — плагиат на песню Seven Nation Army группы White Stripes.

В августе Израильская государственная телерадиокомпания потребовала из бюджета более $28 млн на проведение конкурса. 14 августа за несколько часов до истечения назначенного срока телерадиокомпания объявила, что сумела договориться с Минфином страны о предоставлении Европейскому вещательному союзу €12 млн в качестве залога, взимаемого с организатора «Евровидения».

Израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка») заняла первое место на «Евровидении-2018».

В Израиле «Евровидение» проводили в 1979 году и в 1999 году, оба раза конкурс проходил в Иерусалиме.