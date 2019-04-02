В Думе после «эпопеи с хостелами» предсказали «эпопею с апартаментами»

После «эпопеи» с законопроектом о хостелах в жилых домах начинается «эпопея с апартаментами», заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская на заседании коллегии Минстроя, передает корреспондент РБК.

«Сегодня мы завершаем эпопею с хостелами, у нас на пороге еще эпопея с апартаментами. Ну у меня позиция абсолютно четкая — не должно быть коррупции при согласовании этих проектов», — сказала она. Хованская добавила, что нужно понимать — «если это объект нежилой, то давайте честно все-таки согласовывать».

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и семейным отношениям совместно с Минстроем планирует внести на рассмотрение законопроект, который даст собственникам апартаментов те же гарантии, что и владельцам обычных квартир. Как заявили в нижней палате, владельцы такой недвижимости должны быть защищены так же, как покупатели квартир.

Застройщикам, как правило, проще получить разрешение на строительство апартаментов, чем на строительство жилья: строить их можно на участках, которые не предназначены для жилого строительства. Кроме того, строительные нормы для апартаментов более лояльные — это касается необходимого уровня освещенности квартир, количества парковочных мест, обеспеченности школами, детсадами, поликлиниками.

Поскольку апартаменты относятся к нежилому фонду, покупатели не имеют права в них прописаться, а их содержание обходится покупателю дороже, чем обычные квартиры — в них выше платежи за коммунальные услуги и налог на недвижимость.