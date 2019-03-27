Совфеду и Госдуме вновь не удалось договориться по закону о хостелах

Совфеду и Госдуме вновь не удалось договориться по закону о хостелах

Депутаты Госдумы и члены Совфеда на заседании согласительной комиссии по закону о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов не смогли договориться о сроке его вступления в силу, сообщает ТАСС.

Депутаты решили не поддерживать предложение сенаторов отложить эту дату до 1 октября 2019 года. «Решение не принято», — заявила сопредседатель комиссии, глава думского комитета по ЖКХ Галина Хованская.

В свою очередь, сопредседатель комиссии от Совета Федерации и руководитель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко подчеркнул, что сенаторы выступают за этот закон «двумя руками». Он отметил, что в Совфеде хотели отложить эту тему до 1 октября, тогда как в Госдуме — до 1 июля.

Первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов отметил, что еще одно заседание согласительной комиссии по этому закону пока не назначено.