В Москве три человека пострадали при пожаре в жилом доме

В Москве три человека пострадали при пожаре в жилом доме

В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы, пожар локализовали. Трех человек передали медикам для осмотра, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в 05:01 в доме 75, корп. Б, на Ленинградском проспекте. Всего пожарные спасли пять человек. В 06:47 возгорание локализовали на площади 60 кв. м. По данным РИА Новости, горели балконы на седьмом-девятом этажах

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что из дома эвакуировали 10 человек.

В конце февраля пожар произошел в Басманном районе Москвы. Сотрудники МЧС спасли пять человек, в том числе ребенка. В целях безопасности были эвакуированы еще 20 жителей дома. Однако в результате пожара один человек погиб.