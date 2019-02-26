В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб человек

В центре Москвы в результате пожара в жилом доме погиб человек

В Басманном районе Москвы в результате пожара в жилом доме погиб человек. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на общей площади около 10 кв. м в одной из квартир по адресу: Переведеновский переулок, д. 22. Сообщение о пожаре поступило 26 февраля в 03:43 по московскому времени.

Согласно сообщению, возгорание удалось полностью ликвидировать к 04:19. В ходе работ по локализации и ликвидации пожара сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, в том числе одного ребенка. Еще 20 человек эвакуировали в целях безопасности.

«К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — заявили в главке.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, всего спасатели вывели на улицу из дома, где произошло возгорание, 33 человека. Агентству «Москва» уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, что пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти восемь человек и эвакуировать еще 20.