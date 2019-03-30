МЧС назвало возможную причину возгорания в «Олимпийском»

Пожар в спорткомплексе «Олимпийский», по предварительным данным, возник из-за загорания кабеля. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«По предварительной информации, произошло загорание кабеля под подвесным потолком на шестом этаже», — уточнили в главном управлении.

Ранее стало известно, что по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1, где располагается спорткомплекс «Олимпийский», произошло возгорание.

Пожар удалось ликвидировать в 19:21 по московскому времени. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.



