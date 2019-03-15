ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах президента Украины

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей за выборами на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя бюро Томаса Раймера.

«Мы передали Центральной избирательной комиссии Украины список всех лиц, которые страны ОБСЕ предложили в качестве наблюдателей», — сказал Раймер.

В конце февраля украинский президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий представителям России быть наблюдателями на выборах. Согласно документу, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин «государства-агрессора». Кремль назвал ограничения для наблюдателей недопустимыми. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал пустить российских наблюдателей на выборы, так как это поможет общественному признанию результатов выборов.

МИД России в феврале заявил, что предложит БДИПЧ ОБСЕ кандидатов в состав краткосрочной миссии по наблюдению за выборами, которая будет осуществлять мониторинг в день голосования. Ведомство также сообщило, что Киев отклонил заявки на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе миссии ОБСЕ. Выборы пройдут 31 марта.