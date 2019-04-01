Порошенко заявил о поздравлении Меркель с выходом во второй тур

Порошенко заявил о поздравлении Меркель с выходом во второй тур

Канцлер Германии Ангела Меркель по телефону поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов. Об этом сообщается на сайте лидера Украины.

«Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине», — указывается в сообщении.

В ходе телефонного разговора Порошенко и Меркель также обменялись мнениями о дальнейших шагах в рамках нормандского формата, выполнению минских договоренностей и реализации инициативы по развертыванию миротворцев ООН в Донбассе. Президент Украины поблагодарил канцлера Германии за «особое внимание» к ситуации в его стране.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, поэтому будет проведен второй тур выборов. Для победы кандидату необходимо будет набрать больше голосов, чем соперник.