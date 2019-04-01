Путин поздравил Эрдогана с успехом его партии на муниципальных выборах

Путин поздравил Эрдогана с успехом его партии на муниципальных выборах

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом его «Партии справедливости и развития» (ПСР) на прошедших выборах в местные органы власти. Об этом сообщает Кремль.

Лидеры обсудили двусторонние отношения в контексте подготовки к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, которое пройдет в Москве 8 апреля. Заседание проведут Путин и Эрдоган.

31 марта в Турции прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов, руководителей муниципалитетов и районов. Эрдоган заявил, что его партия одержала победу. По результатам обработки 99% голосов, ПСР победила в 40 муниципалитетах из 81. Мэром Анкары был избран кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш.