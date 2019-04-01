Путин поздравил Эрдогана с успехом его партии на муниципальных выборах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,23 -0,41 EUR Бирж. 73,11 -0,55 Brent 68,61 +0,38% USD Нал. 66,21 64,81 EUR Нал. 74,35 72,65 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1203 -0,0013 BTC/USD Бирж. 4 199,00 +31,50 IMOEX 2 521,25 +0,97% RTSI 1 214,29 +1,35% DJIA 26 192,48 +1,02% Nasdaq 7 811,88 +1,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 15:11
РЖД подписала договор о строительстве первой железной дороги в Туве Экономика, 20:41 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 20:35 Цена на нефть превысила $69 за баррель впервые с ноября 2018 года Экономика, 20:32 Путин поздравил Эрдогана с успехом его партии на муниципальных выборах Политика, 20:31 ОБСЕ заподозрила Порошенко в нарушении ее требований к выборам Политика, 20:12 Амурский суд отправил акции «Восточного» под арест Финансы, 20:02 Зеленский закрепил отрыв от Порошенко после обработки 90% голосов Политика, 19:40 Прокурор попросил суд продлить домашний арест Кириллу Серебренникову Общество, 19:37 СК возбудил дело после крушения самолета Филевой в Германии Общество, 19:29 Минэкономразвития предложило платить турфирмам за привезенных иностранцев Бизнес, 19:28 Тела погибших при крушении самолета Филевой доставили во Франкфурт Общество, 19:16 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:16 Проклятие второго тура: почему у Порошенко почти нет шансов Мнение, 19:10 «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Бизнес, 18:59
Политика ,  
0 
Путин поздравил Эрдогана с успехом его партии на муниципальных выборах

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом его «Партии справедливости и развития» (ПСР) на прошедших выборах в местные органы власти. Об этом сообщает Кремль.

Лидеры обсудили двусторонние отношения в контексте подготовки к заседанию Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, которое пройдет в Москве 8 апреля. Заседание проведут Путин и Эрдоган.

31 марта в Турции прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбрали мэров городов, руководителей муниципалитетов и районов. Эрдоган заявил, что его партия одержала победу. По результатам обработки 99% голосов, ПСР победила в 40 муниципалитетах из 81. Мэром Анкары был избран кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш.

Теги: Выборы, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Материалы по теме
Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции
Политика
В Турции оппозиция впервые за 25 лет победила на выборах мэра Анкары
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter