В Турции оппозиция впервые за 25 лет победила на выборах мэра Анкары

В Турции оппозиция впервые за 25 лет победила на выборах мэра Анкары

В Турции на выборах мэра столицы впервые за четверть века победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш. Об этом сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, он набрал 50,9% голосов избирателей, с небольшим отрывом обойдя кандидата от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Мехмета Озхасеки, который получил 47,06% голосов.

В правящей партии заявили, что будут оспаривать результаты выборов в избирательном округе Анкары из-за выявленных недействительных голосов и нарушений.

На выборах мэра Стамбула, проходивших в тот же день, 31 марта, победил кандидат от правящей партии, бывший премьер и председатель парламента Турции Бинали Йылдырым.