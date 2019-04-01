Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Партия справедливости и развития» (ПСР) одержала победу на муниципальных выборах. Об этом он объявил в своем выступлении перед сторонниками в Анкаре, передает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, турецкий народ позволил ПСР победить уже на пятнадцатых выборах в стране, и в следующие пять лет без нового голосования его партия сосредоточится на «улучшении жизни граждан». При этом президент признал, что партия может проиграть на выборах мэра в Стамбуле.

По данным местного телеканала NTV, после обработки 99% голосов ПСР побеждает в 40 муниципалитетах из 81. В то же время, согласно тем же данным, на выборах мэра Анкары победу получает оппозиционный кандидат Мансур Яваш, за которого проголосовали 50,9% избирателей. В Стамбуле после подсчета 98,7% голосов лидирует соратник Эрдогана, бывший премьер Турции Бинали Йылдырым с 48,70% голосов. С минимальным отрывом ему проигрывает кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу — у него 48,65% голосов

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Турции в воскресенье, 31 марта. Они проводятся раз в пять лет — во время голосования в том числе выбираются мэры городов, руководители муниципалитетов и районов.