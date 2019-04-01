Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету ​«Ангара-А3» создавать не будут. Причина — разработка аналогичной по грузоподъемности ракеты-носителя «Союз-5», сообщает «РИА Новости».

«Ангара-А3» — это ракета среднего класса грузоподъемностью 17 т на низкую опорную орбиту, те же самые характеристики, которые закладываются в ракету «Союз-5», — сказал он.

Он добавил, что вместо этого необходимо сосредоточиться на создании легкой и тяжелой версий ракеты «Ангара».

Серийное производство новых ракет «Ангара» начнется в 2023–2024 годах в Омске. В семейство входят три носителя: легкая «Ангара-1.2», средняя «Ангара-А3» и тяжелая «Ангара-А5». При этом в апреле 2018 года в «Роскосмосе» рассказали, что в разработку и строительство ракеты вложили 110 млрд руб.

Первый полет ракеты «Союз-5» запланирован на 2022 год, а поставку заказчику осуществят в 2021 году. В ней используют двигатель РД-171 МВ, разработанный НПО «Энергомаш». В «Роскосмосе» назвали его самым мощным в мире.