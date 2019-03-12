«Роскосмос» показал на видео ракетный «царь-двигатель»

Ролик рассказывает о двигателе РД-171 МВ. Он создается для новой ракеты среднего класса «Иртыш»

Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС

«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter видеоролик о созданном на НПО «Энергомаш» ракетном двигателе, который называют самым мощным в мире. Тепловая мощность механизма весом в 10 т​ составляет 27 млн киловатт, «что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции», сообщают авторы видео.

Предполагается, что двигатель мощностью 246 тыс. л.с. будет устанавливаться на ракету-носитель среднего класса «Союз-5» («Иртыш»).

Видео: Роскосмос

Указывается, что первый двигатель уже создан, прошел 900 огневых испытаний. В 2021 году он будет поставлен заказчику, а на 2022 год запланирован первый полет ракеты «Союз-5».