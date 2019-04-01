Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений

Фрегаты ВМС Канады «Торонто» и ВМС Испании «Санта Мария» зашли в Одессу. Об этом сообщается на сайте администрации порта.

Помимо них, в порт Одессы прибыли нидерландский эсминец «Эвертсен», турецкий фрегат «Гелиболу» и вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море 28 марта. Они примут участие в учениях «Морской щит» вместе с кораблями Украины и Грузии. Судна Черноморского флота «Иван Хурс» и «Василий Быков» сопровождали фрегаты НАТО.

В конце февраля в порту Одессы находился американский эсминец «Дональд Кук». Президент Украины Петр Порошенко назвал его визит «яркой демонстрацией сотрудничества между Киевом и Вашингтоном».