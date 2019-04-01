Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

Рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже составил 65,25 руб., снизившись на 39 коп. по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Курс евро также упал до 73,23 руб., что меньше уровня закрытия предыдущих торгов на 43 коп.

В середине марта курс доллара упал до 65,11 руб., что стало минимумом с октября 2018 года. Курс евро тогда также снизился и достиг 73,92 руб.

При этом 29 марта после сообщений Bloomberg о подготовке Соединенными Штатами новых санкций против России курс рубля снизился. Курс доллара тогда составил 65,75 руб., а евро — 73,75 руб.