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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Курс евро опустился до минимума за семь месяцев
Дешевле 73,9 руб. евро в последний раз стоил в августе 2018 года. Курс доллара на Московской бирже снизился на 30 коп.
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Курс рубля на Московской бирже укрепился по отношению к доллару и евро. После обеда в среду, 13 марта, стоимость евро опустилась до 73,88 руб., что на 17,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый результат стал минимальным значением более чем за семь месяцев, в последний раз дешевле евро стоил 8 августа 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Одновременно с этим курс доллара опустился до отметки 65,33 руб. Это на 30,5 коп. ниже уровня закрытия торгов 12 марта. В последний раз ниже этой отметки курс доллара опускался 1 февраля 2019 года.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, падение курса евро происходит на фоне большого количества неопределенностей, накопившихся из-за Brexit. В среду, 13 марта, палата общин Великобритании проголосует за вариант выхода Британии из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

«В этом плане и фунт, и евро выглядят плохо по отношению ко всем другим валютам. По евро все достаточно понятно — ситуация и в принципе в Европе не очень хорошая, там большие проблемы в экономике были и без того, а тут еще и с британскими проблемами в совокупности получается, что слишком много неопределенностей», — отмечает эксперт.

Если сегодня парламент проголосует за «жесткий Brexit», мы увидим еще большее снижение и фунта, и евро, предполагает Коренев.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович также считает ситуацию вокруг Brexit фактором давления на евро. Он также отмечает, что еще на прошлой неделе Европейский центробанк подал сигналы о возвращении программ длительного рефинансирования кредитов уже в этом году и фактически признал слабость роста европейской экономики.

«Оба этих фактора могут оказать курсу рубля к евро лишь временную поддержку. Как только рыночные настроения развернутся от условно чрезмерного оптимизма первого квартала, аппетит к покупке риска окажется под давлением, что с большой вероятностью транслируется и в ослабление курса российского рубля», — говорит Покатович.

В настоящее же время рубль укрепляется, в том числе и благодаря таким факторам поддержки, как сезонно повышенный профицит счета текущих операций, растущие цены нефтяного рынка и очередной успешный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, заключил Покатович.

Экономика
Эксперты усомнились в укреплении рубля в 2019 году

К 18:00 мск курс евро на Московской бирже скорректировался до 73,99 руб., курс доллара достиг отметки 65,44 руб.

Авторы: Евгений Калюков, Павел Казарновский
Теги: курсы валют
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