Курс евро опустился до минимума за семь месяцев

Дешевле 73,9 руб. евро в последний раз стоил в августе 2018 года. Курс доллара на Московской бирже снизился на 30 коп.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Курс рубля на Московской бирже укрепился по отношению к доллару и евро. После обеда в среду, 13 марта, стоимость евро опустилась до 73,88 руб., что на 17,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый результат стал минимальным значением более чем за семь месяцев, в последний раз дешевле евро стоил 8 августа 2018 года, следует из данных Московской биржи.

Одновременно с этим курс доллара опустился до отметки 65,33 руб. Это на 30,5 коп. ниже уровня закрытия торгов 12 марта. В последний раз ниже этой отметки курс доллара опускался 1 февраля 2019 года.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, падение курса евро происходит на фоне большого количества неопределенностей, накопившихся из-за Brexit. В среду, 13 марта, палата общин Великобритании проголосует за вариант выхода Британии из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

«В этом плане и фунт, и евро выглядят плохо по отношению ко всем другим валютам. По евро все достаточно понятно — ситуация и в принципе в Европе не очень хорошая, там большие проблемы в экономике были и без того, а тут еще и с британскими проблемами в совокупности получается, что слишком много неопределенностей», — отмечает эксперт.

Если сегодня парламент проголосует за «жесткий Brexit», мы увидим еще большее снижение и фунта, и евро, предполагает Коренев.