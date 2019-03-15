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Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Курс доллара на 16 марта
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Финансы ,  
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Курс доллара обновил минимум 2019 года

В ходе торгов 15 марта курс доллара опустился до отметки 65,11 руб. — минимума с октября 2018 года, следует из данных Московской биржи. Курс евро снизился до 73,92 руб.

Центробанк установил на 16–18 марта официальный курс доллара на уровне 65,42 руб., евро — 74,06 руб.

Стоимость нефти марки Brent составила $66,54 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

Финансы
Курс евро опустился до минимума за семь месяцев

13 марта на торгах на Мосбирже стоимость евро опустилась до 73,88 руб, что стало минимальным значением более чем за семь месяцев. В последний раз евро стоил дешевле в августе прошлого года.
 

Теги: курс доллара, курс евро, Московская биржа
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