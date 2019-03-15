Курс доллара обновил минимум 2019 года

В ходе торгов 15 марта курс доллара опустился до отметки 65,11 руб. — минимума с октября 2018 года, следует из данных Московской биржи. Курс евро снизился до 73,92 руб.

Центробанк установил на 16–18 марта официальный курс доллара на уровне 65,42 руб., евро — 74,06 руб.

Стоимость нефти марки Brent составила $66,54 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

13 марта на торгах на Мосбирже стоимость евро опустилась до 73,88 руб, что стало минимальным значением более чем за семь месяцев. В последний раз евро стоил дешевле в августе прошлого года.

