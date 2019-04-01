Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине

Комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины. Об этом заявил ТАСС глава комитета Леонид Калашников.

«Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», — сказал он, комментируя предварительные итоги голосования.

Выборы состоялись 31 марта. Их предварительные итоги после подсчета 40% протоколов свидетельствуют, что будет второй тур. В него выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом же говорят данные экзитполов.

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