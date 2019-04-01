Немецкие СМИ показали видео с места крушения самолета Филевой

Немецкое издание Hessenschau опубликовало видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец S7 Наталия Филева, в результате падения самолета погибли три человека.
На кадрах видно дымящиеся обломки летательного аппарата и сотрудников экстренных служб, которые работают на месте крушения.
Крушение бизнес-джета произошло 31 марта в районе Франкфурта-на-Майне, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, Филева погибла, сообщили РБК в пресс-службе S7. Причина авиакатастрофы на данный момент неизвестна. Помимо Филевой жертвами крушения стали два человека — ее отец Валерий и пилот.