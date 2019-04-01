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Немецкие СМИ показали видео с места крушения самолета Филевой
Совладелец компании S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы в Германии. Причины крушения на данный момент неизвестны
Фото: hrfernsehen / YouTube

Немецкое издание Hessenschau опубликовало видео с места крушения бизнес-джета, на котором летела совладелец S7 Натали​​я Филева, в результате падения самолета погибли три человека.

Видео: hrfernsehen / YouTube

На кадрах видно дымящиеся обломки летательного аппарата и сотрудников экстренных служб, которые работают на месте крушения.

Бизнес
Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group

Крушение бизнес-джета произошло 31 марта в районе Франкфурта-на-Майне, самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, Филева погибла, сообщили РБК в пресс-службе S7. Причина авиакатастрофы на данный момент неизвестна. Помимо Филевой жертвами крушения стали два человека — ее отец Валерий и пилот.

Согласно данным немецких авиадиспетчеров, бизнес-джет летел во Франкфурт-на-Майне из Франции, о каких-либо проблемах на борту не сообщалось. По данным сервиса Aviation Safety Network, обломки воздушного судна разбросало в радиусе 20 м.

Из данных «Росавиации» следует, что самолет Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, на котором летела Филева, принадлежит авиакомпании «Глобус», входящей в S7 Group.

Соболезнования в связи с гибелью Филевой уже принесли в «Аэрофлоте», аэропорту Домодедово и «Роскосмосе». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики».

Автор: Константин Нагаев
Теги: S7, Наталия Филева
Материалы по теме
Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group
Бизнес
Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой
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СМИ опубликовали фото с места крушения самолета совладельца S7 Филевой
Общество
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