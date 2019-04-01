Немецкие СМИ показали видео с места крушения самолета Филевой

Согласно данным немецких авиадиспетчеров, бизнес-джет летел во Франкфурт-на-Майне из Франции, о каких-либо проблемах на борту не сообщалось. По данным сервиса Aviation Safety Network, обломки воздушного судна разбросало в радиусе 20 м.

Из данных «Росавиации» следует, что самолет Epic LT с регистрационным номером RA-2151G, на котором летела Филева, принадлежит авиакомпании «Глобус», входящей в S7 Group.

Соболезнования в связи с гибелью Филевой уже принесли в «Аэрофлоте», аэропорту Домодедово и «Роскосмосе». Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин назвал Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики».