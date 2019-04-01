Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Такой документ Минфин передал в правительство после того, как с предложением поднять налоги на напитки с высоким содержанием сахара предложил Минздрав. «Реализовать на практике эту идею невозможно. Нет технического регламента, который бы определял, что относится к напиткам с высоким содержанием сахара, и непонятно, какой может быть система контроля», - заявил изданию представитель министерства финансов.

В письме Трунин, слова которого приводит газета, отмечает, что сейчас на такие напитки действует ставка НДС в 10%, и предлагает исключить эту продукцию из перечня товаров, к которым применяют сниженную налоговую ставку.

Повышение налоговой нагрузки повлияет на цены соков, считают в Российском союзе производителей соков. Там отметили, что о детских фруктовых соках речи не идет – в них запрещено добавлять сахар в соответствии с правилами Таможенного союза. В союзе подчеркнули, что в 2018-м объем выпуска соков в России вырос впервые за шесть лет – на 1,6% до 241,1 млрд декалитров.