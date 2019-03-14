Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

- Ограничение продажи алкоголя в жилых районах и точках общепита (как именно — в материалах не указано). Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года. В случае если предложения будут приняты, правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 декабря 2019 года
- Для юрлиц, которые занимаются деятельностью, «оказывающей неблагоприятное влияние на здоровье населения», например, оптовой и розничной торговлей алкоголем и табаком, предлагается рассмотреть возможность введения дополнительных платежей в бюджет региона
- По мнению экспертов, нельзя допускать снятия временного ограничения на рекламу пива и напитков на его основе.
От причин, связанных с алкоголем, в мире ежегодно умирает 320 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, указано в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую подготовил Минздрав (документ есть у РБК). Это 9% от всех случаев смерти в этом возрасте. В России в 2017 году заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами составила 1 млн 304 тыс. человек. Каждый пятый мужчина в России умирает от причин, связанных с алкоголем, также указало в проекте ведомство.
Неправильное питание определяет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в России, сообщает Минздрав в том же документе. В 2017 году лишний вес был у 55% россиян, а у 20,5% населения было ожирение.
Больше здоровых продуктов
- Ведение акцизов на продукты с избыточным содержанием сахара и соли
- Информацию о продуктах эксперты предлагают запретить писать мелким шрифтом, а разработку стандартов питания передать на уровень регионов
- Предлагается расширить круг товаров, в рекламе которых запрещено использовать образы детей и животных
- Поэтапное введение обязательной цветовой маркировки продуктов, которые содержат такие «критически значимые вещества», как соль, сахар и транс-жиры. Речь о маркировке «светофор», разработанной Роспотребнадзором, которая пока является для производителей добровольной
- Для повышения доступности здорового питания эксперты предлагают расширить сеть социально-ориентированных продуктовых магазинов, специальных полок в магазинах и столовых
Компенсация за фитнес и ЗОЖ-льгота на автостраховку
- В предложениях экспертов есть блок по стимулированию граждан к здоровому образу жизни и работодателей к созданию соответствующих условий. В частности, предприятиям предлагается увеличить размер компенсации работникам на оплату занятий спортом в клубах и секциях, а также финансировать и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. Чтобы массово привлекать граждан к занятию физкультурой и спортом по месту работы, организации должны оплачивать работу тренеров и врачей-специалистов, приобретение и содержание спортинвентаря, создавать и развивать физкультурно-спортивные клубы
- Эксперты предлагают Минздраву рассмотреть возможность увеличения расходов на профилактику и ежегодную диспансеризацию населения
- Для увеличения продолжительности жизни предлагается разработать меры по поддержке и тиражированию биотехнологий и БАДов, направленных на «повышение адаптационных резервных возможностей человека»
- Минтруду предлагается представить предложения по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья в организациях. Такие программы должны создавать условия для здорового образа жизни на рабочем месте и стимулировать работников, сдавших нормы ГТО
- Граждан трудоспособного возраста, которые своевременно не прошли диспансеризацию без уважительной причины, но впоследствии обратились за медицинской помощью из-за хронического неинфекционного заболевания, эксперты предлагают обязать вносить единовременный соцплатеж в бюджет территориального фонда ОМС в размере стоимости диспансеризации
- Центробанку эксперты рекомендуют при определении тарифов на автострахование предусмотреть преференции гражданам, ведущим здоровый образ жизни.
Что будет дальше с этими инициативами
Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, который был на сессии, подтвердил РБК, что обсуждались именно такие темы и что они должны войти в проект резолюции, который будет сформирован 15 марта. Проект резолюции будет рассматриваться на Госсовете в апреле, говорит Хамзаев.
Султан Хамзаев
(Фото: Владимир Гердо / ТАСС)
Как сообщила РБК руководитель группы стратегического консалтинга Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Ирина Свято (также принимала участие), все эти вопросы обсуждались на сессии, но что именно войдет в резолюцию пока не известно. Она будет формироваться завтра на площадке АСИ, отметила Свято.
Все ли эксперты согласны с этими инициативами
Споры у участников заседания вызвало ограничение возраста продажи алкоголя 21 годом, указывает Хамзаев из «Трезвой России». Он заметил, что Минздрав выступает за такое ограничение только применительно к алкоголю крепче 16 градусов. Также, по его словам, обсуждается пункт об акцизах на продукты с большим содержанием соли и сахара.
Предложение установить акцизы на сахаросодержащую продукцию, к которой относятся в том числе безалкогольные напитки, дискриминационное и научно не обоснованное, указывает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Также он считает внесение подобных предложений на обсуждение Госсовета без подробных консультаций с представителями бизнеса и проведения профильных исследований преждевременным.
Введение акциза на продукты с повышенным содержанием сахара и соли усложняет ведение бизнеса, противоречит техническим регламентам ЕАЭС и на практике нереализуемо, считает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. Маркировку продуктов по цветовой индикации «светофор» он также считает нереализуемой. По его мнению, стимулировать граждан к здоровому образу жизни можно в рамках существующих инструментов, например, поощряя покупку диетических продуктов. По мнению Мамиконяна, нужно также указывать точное содержание соли и сахара на упаковке продуктов
К 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет, а к 2030-му — 80 лет, следует из майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В числе других целевых показателей, касающихся здоровья граждан: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом; снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.