Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Ограничение продажи алкоголя в жилых районах, повышение возраста продажи спиртного до 21 года, налоги на «вредные продукты» и ЗОЖ-льготы на автостраховку. Такие предложения обсуждают эксперты, готовящие материалы к Госсовету

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета.

Сессия состоялась в четверг, 14 марта. Организаторами совещания были Агентство стратегических инициатив, Минздрав, Росконгресс и власти Якутии.

РБК удалось ознакомиться с материалами, которые обсуждались экспертами. Все эти инициативы предложения могут войти в перечень поручений президента к заседанию Госсовета, который состоится в апреле, рассказал РБК представитель деловой ассоциации, присутствовавший на совещании.

Основные инициативы экспертов: