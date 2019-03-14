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Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Ограничение продажи алкоголя в жилых районах, повышение возраста продажи спиртного до 21 года, налоги на «вредные продукты» и ЗОЖ-льготы на автостраховку. Такие предложения обсуждают эксперты, готовящие материалы к Госсовету
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета.

Сессия состоялась в четверг, 14 марта. Организаторами совещания были Агентство стратегических инициатив, Минздрав, Росконгресс и власти Якутии.

РБК удалось ознакомиться с материалами, которые обсуждались экспертами. Все эти инициативы предложения могут войти в перечень поручений президента к заседанию Госсовета, который состоится в апреле, рассказал РБК представитель деловой ассоциации, присутствовавший на совещании.

Основные инициативы экспертов:

Еще меньше алкоголя

  • Ограничение продажи алкоголя в жилых районах и точках общепита (как именно — в материалах не указано). Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года. В случае если предложения будут приняты, правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 декабря 2019 года
  • Для юрлиц, которые занимаются деятельностью, «оказывающей неблагоприятное влияние на здоровье населения», например, оптовой и розничной торговлей алкоголем и табаком, предлагается рассмотреть возможность введения дополнительных платежей в бюджет региона
  • По мнению экспертов, нельзя допускать снятия временного ограничения на рекламу пива и напитков на его основе.

Нездоровая Россия

От причин, связанных с алкоголем, в мире ежегодно умирает 320 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, указано в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую подготовил Минздрав (документ есть у РБК). Это 9% от всех случаев смерти в этом возрасте. В России в 2017 году заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами составила 1 млн 304 тыс. человек. Каждый пятый мужчина в России умирает от причин, связанных с алкоголем, также указало в проекте ведомство.
Неправильное питание определяет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в России, сообщает Минздрав в том же документе. В 2017 году лишний вес был у 55% россиян, а у 20,5% населения было ожирение.

Больше здоровых продуктов

  • Ведение акцизов на продукты с избыточным содержанием сахара и соли
  • Информацию о продуктах эксперты предлагают запретить писать мелким шрифтом, а разработку стандартов питания передать на уровень регионов
  • Предлагается расширить круг товаров, в рекламе которых запрещено использовать образы детей и животных
  • Поэтапное введение обязательной цветовой маркировки продуктов, которые содержат такие «критически значимые вещества», как соль, сахар и транс-жиры. Речь о маркировке «светофор», разработанной Роспотребнадзором, которая пока является для производителей добровольной
  • Для повышения доступности здорового питания эксперты предлагают расширить сеть социально-ориентированных продуктовых магазинов, специальных полок в магазинах и столовых

Компенсация за фитнес и ЗОЖ-льгота на автостраховку

  • В предложениях экспертов есть блок по стимулированию граждан к здоровому образу жизни и работодателей к созданию соответствующих условий. В частности, предприятиям предлагается увеличить размер компенсации работникам на оплату занятий спортом в клубах и секциях, а также финансировать и проводить спортивно-оздоровительные мероприятия. Чтобы массово привлекать граждан к занятию физкультурой и спортом по месту работы, организации должны оплачивать работу тренеров и врачей-специалистов, приобретение и содержание спортинвентаря, создавать и развивать физкультурно-спортивные клубы
  • Эксперты предлагают Минздраву рассмотреть возможность увеличения расходов на профилактику и ежегодную диспансеризацию населения
  • Для увеличения продолжительности жизни предлагается разработать меры по поддержке и тиражированию биотехнологий и БАДов, направленных на «повышение адаптационных резервных возможностей человека»
  • Минтруду предлагается представить предложения по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья в организациях. Такие программы должны создавать условия для здорового образа жизни на рабочем месте и стимулировать работников, сдавших нормы ГТО
  • Граждан трудоспособного возраста, которые своевременно не прошли диспансеризацию без уважительной причины, но впоследствии обратились за медицинской помощью из-за хронического неинфекционного заболевания, эксперты предлагают обязать вносить единовременный соцплатеж в бюджет территориального фонда ОМС в размере стоимости диспансеризации
  • Центробанку эксперты рекомендуют при определении тарифов на автострахование предусмотреть преференции гражданам, ведущим здоровый образ жизни.

Что будет дальше с этими инициативами

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, который был на сессии, подтвердил РБК, что обсуждались именно такие темы и что они должны войти в проект резолюции, который будет сформирован 15 марта. Проект резолюции будет рассматриваться на Госсовете в апреле, говорит Хамзаев.

Султан Хамзаев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Как сообщила РБК руководитель группы стратегического консалтинга Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Ирина Свято (также принимала участие), все эти вопросы обсуждались на сессии, но что именно войдет в резолюцию пока не известно. Она будет формироваться завтра на площадке АСИ, отметила Свято.

Все ли эксперты согласны с этими инициативами

Споры у участников заседания вызвало ограничение возраста продажи алкоголя 21 годом, указывает Хамзаев из «Трезвой России». Он заметил, что Минздрав выступает за такое ограничение только применительно к алкоголю крепче 16 градусов. Также, по его словам, обсуждается пункт об акцизах на продукты с большим содержанием соли и сахара.

Предложение установить акцизы на сахаросодержащую продукцию, к которой относятся в том числе безалкогольные напитки, дискриминационное и научно не обоснованное, указывает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Также он считает внесение подобных предложений на обсуждение Госсовета без подробных консультаций с представителями бизнеса и проведения профильных исследований преждевременным.​

Введение акциза на продукты с повышенным содержанием сахара и соли усложняет ведение бизнеса, противоречит техническим регламентам ЕАЭС и на практике нереализуемо, считает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. Маркировку продуктов по цветовой индикации «светофор» он также считает нереализуемой. По его мнению, стимулировать граждан к здоровому образу жизни можно в рамках существующих инструментов, например, поощряя покупку диетических продуктов. По мнению Мамиконяна, нужно также указывать точное содержание соли и сахара на упаковке продуктов

Здоровая Россия

К 2024 году ожидаемая продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет, а к 2030-му — 80 лет, следует из майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В числе других целевых показателей, касающихся здоровья граждан: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом; снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, а также увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.​

Авторы: Елена Сухорукова, Полина Звездина
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: ЗОЖ, продажа алкоголя, Минздрав, акцизы
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