Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара почти в два раза

Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара почти в два раза

В 2018 году россияне почти в два раза превысили установленную Минздравом норму потребления сахара, сообщает RT со ссылкой на данные Минсельхоза России.

По данным ведомства, потребление сахара достигло 39,4 кг на человека при норме 24 кг.

Кроме того, в минувшем году было превышено потребление мяса и мясопродуктов, оно составило 75,1 кг на человека при норме в 73 кг. При этом по молоку и молочным продуктам наблюдалось отставание — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

В декабре 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара. Министр указала, что россияне потребляют слишком много соли, а каждый пятый житель страны питается фастфудом, особенно жители мегаполиса.