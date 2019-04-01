С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.

Таким образом, средний размер соцпенсии увеличился на 182 руб. и составит 9266 руб. Аналогичные выплаты детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составят 13,6 руб. и 13,8 тыс. руб. соответственно, а выплаты инвалидам с военной травмой — 31,3 тыс. руб. По данным фонда, индексация коснется почти 4 млн пенсионеров.

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Правительство приняло решение о повышении социальных пенсий в конце февраля, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее президент Владимир Путин говорил, что индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.