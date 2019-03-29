ПФР назвал среднюю социальную пенсию после повышения с 1 апреля

Средний размер социальной пенсии после повышения, запланированного на 1 апреля 2019 года, составит 9 266 руб., об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

ПФР напоминает, что с 1 апреля пенсии, в том числе социальные, индексируются на 2%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера в прошлом году. По данным фонда, индексация коснется почти 4 млн пенсионеров.

Также будут повышены пенсии для военнослужащих, которые проходили военную службу по призыву, участников Великой Отечественной войны и людей, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах.

ПФР указывает, что средний размер соцпенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 руб. и 13 812 руб. соответственно, а выплаты инвалидам с военной травмой — 31,3 тыс. руб.

1 января были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, выплаты выросли на 7,05%. Среднегодовой размер такой пенсии после повышения составил 15,4 тыс. руб.