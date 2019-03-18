Правительство увеличило размер социальных пенсий на 2%

Размер социальных пенсий в России с 1 апреля вырастет на 2% — соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пенсионный фонд должен сообщить о принятом решении своим территориальным органам.

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии в феврале. После увеличения на 182 руб. средний размер такой пенсии должен составить 9266 руб.

Индексация также затронет средние пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — после увеличения на 268 и 270 руб. он составит 13 674 и 13 812 руб. соответственно. Средняя пенсия по случаю потери кормильца в семьях военных, проходивших службу по призыву, вырастет до 10 942 руб., пенсия по инвалидности военнослужащих, которые проходили службу по призыву — до 12 899 руб.