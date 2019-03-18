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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,11%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,51%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Экономика ,  
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Правительство увеличило размер социальных пенсий на 2%

Размер социальных пенсий в России с 1 апреля вырастет на 2% — соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пенсионный фонд должен сообщить о принятом решении своим территориальным органам.

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии в феврале. После увеличения на 182 руб. средний размер такой пенсии должен составить 9266 руб.

Экономика
Правительство повысит социальные пенсии на 182 руб.

Индексация также затронет средние пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — после увеличения на 268 и 270 руб. он составит 13 674 и 13 812 руб. соответственно. Средняя пенсия по случаю потери кормильца в семьях военных, проходивших службу по призыву, вырастет до 10 942 руб., пенсия по инвалидности военнослужащих, которые проходили службу по призыву — до 12 899 руб.

В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Теги: пенсии, индексация
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