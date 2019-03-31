В полицию Украины поступило 1,7 тыс. сообщений о нарушениях на выборах

В полицию Украины поступило 1,7 тыс. сообщений о нарушениях на выборах

В полицию Украины поступило 1768 сообщений о нарушениях в ходе выборов президента, сообщается в Facebook МВД страны.

Также указывается, что по фактам нарушений начато 25 уголовных производств, составлено 15 административных протоколов.

В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что на одном из участков в Киеве использовалась ручка с «исчезающими чернилами». Кроме того, штаб сообщил о подвозе людей на участках в Киевской и Луганской областях, а также испорченных бюллетенях в Херсонской области. При этом член штаба Порошенко Сергей Алексеев отметил, что выявленные нарушения не повлияют на итоги голосования.

В штабе кандидата Владимира Зеленского сообщили, что в период с 8:00 до 17:00 на избирательных участках выявили 4070 нарушений. Речь идет, в частности, о мертвых душах в списках и неопломбированных урнах.