Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 65,80 64,83 EUR Нал. 74,10 73,17 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 169,70 4,70 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
На берегу Финского залива спасли двух истощенных детенышей тюленя Общество, 16:56 Елизавета II согласилась не водить машину по обычным дорогам Общество, 16:48 СМИ сообщили о родившей на избирательном участке на Украине женщине Общество, 16:33 Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Уфа». Онлайн Спорт, 16:30 В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о разрыве «пут Москвы» Политика, 16:14 Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом» Спорт, 16:11 Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами Политика, 15:42 Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года Политика, 15:36 Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле Политика, 15:35 Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России Политика, 15:16 Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах Политика, 15:08 Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования Политика, 15:06 В Москве в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель грузовика Общество, 14:29 Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами Политика, 14:22
Выборы на Украине ,  
0 
Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года
ЦИК Украины опубликовала новые данные по явке. По состоянию на 15:00 на участки пришли менее половины избирателей
Фото: Стрингер / РИА Новости

В соответствии с данными ЦИК по состоянию на 15:00 по местному времени на избирательные участки по всей Украине пришли более 44% избирателей. Для сравнения, явка на последних президентских выборах, в 2014 году, по состоянию на 15:00 составляла порядка 40%. Итоговые цифры тогда достигли 59,48%.

В ЦИК сообщили, что располагают данными со 134 из 199 избирательных округов.

Политика
Как проходят президентские выборы на Украине. Главное

Наиболее активно голосуют жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка превысила 48%, в Черниговской, Николаевской областях — 47%, в Запорожской — 49%.

Наименьшее число избирателей пришли на участки в западной части страны: 38% в Ивано-Франковской, 40% во Львовской, 35% в Черновицкой областях.

В президентских выборах 2010 года участвовали 69,15% избирателей, в 2004 году — 74,5%, в 1999 году — 73,8%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Выборы
Материалы по теме
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Политика
Неизвестный пригрозил подорвать штаб кандидата в президенты Украины
Политика
Комитет избирателей Украины заявил о нарушении со стороны Ляшко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter