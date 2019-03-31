Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года

Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года

ЦИК Украины опубликовала новые данные по явке. По состоянию на 15:00 на участки пришли менее половины избирателей

Фото: Стрингер / РИА Новости

В соответствии с данными ЦИК по состоянию на 15:00 по местному времени на избирательные участки по всей Украине пришли более 44% избирателей. Для сравнения, явка на последних президентских выборах, в 2014 году, по состоянию на 15:00 составляла порядка 40%. Итоговые цифры тогда достигли 59,48%.

В ЦИК сообщили, что располагают данными со 134 из 199 избирательных округов.

Наиболее активно голосуют жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка превысила 48%, в Черниговской, Николаевской областях — 47%, в Запорожской — 49%.

Наименьшее число избирателей пришли на участки в западной части страны: 38% в Ивано-Франковской, 40% во Львовской, 35% в Черновицкой областях.