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Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования

Президент Украины Петр Порошенко отдал бюллетень своему внуку, который уронил его и наступил на его край. Видео с избирательного участка опубликовало издание «Страна.ua» на своем канале на YouTube.

Порошенко прибыл на участок с женой Мариной и другими членами семьи. На кадрах видно, как на пути к кабинке мальчик выронил бюллетень, после чего наступил на его край.

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Президент проголосовал на участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины. Он заявил, что выборы хорошо организовали, а также назвал их демократическими и уникальными по обеспечению доступа кандидатов. «Волеизъявление граждан будет сохранено», — сказал он.

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В выборах президента Украины участвуют 39 кандидатов. Среди них, помимо Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Теги: Украина, президентские выборы, Петр Порошенко
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