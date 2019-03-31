Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования

Внук Порошенко наступил на его бюллетень во время голосования

Президент Украины Петр Порошенко отдал бюллетень своему внуку, который уронил его и наступил на его край. Видео с избирательного участка опубликовало издание «Страна.ua» на своем канале на YouTube.

Порошенко прибыл на участок с женой Мариной и другими членами семьи. На кадрах видно, как на пути к кабинке мальчик выронил бюллетень, после чего наступил на его край.

Президент проголосовал на участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины. Он заявил, что выборы хорошо организовали, а также назвал их демократическими и уникальными по обеспечению доступа кандидатов. «Волеизъявление граждан будет сохранено», — сказал он.