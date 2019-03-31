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Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Действующий глава государства посетил избирательный участок в Доме офицеров в Киеве. Выборы президента Украины стартовали утром 31 марта, в них уже приняли участие несколько других кандидатов и ряд украинских политиков
Петр Порошенко с семьей на избирательном участке (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Порошенко отдал свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины, куда он приехал вместе с женой, дочерями и сыном.

«Я сегодня проголосовал за Украину, так же как и вся моя семья, и абсолютное большинство украинцев», — сказал Порошенко. Глава государства выразил уверенность в том, что выборы хорошо организованы.

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«Волеизъявление граждан будет сохранено. Это необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов, к нашему членству в Европейском союзе, НАТО, для продолжения чрезвычайно важных реформ, которые являются абсолютно судьбоносными для Украины. Поэтому так важны эти выборы», — сказал Порошенко.​

Президент отметил, что эти выборы были демократическими и уникальными по обеспечению доступа всех кандидатов. «К сожалению, оппозиционные кандидаты воспользовались всем, чтобы поливать всех грязью, но я твердо убежден, что украинцы продемонстрируют чрезвычайно высокий уровень ответственности во время голосования», — добавил Порошенко.

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Президентские выборы стартовали на Украине в 08:00 мск, они пройдут до 20:00 мск. Всего было зарегистрировано 35,56 млн избирателей, явка, по данным на 11:00 мск, превысила 16%.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Петр Порошенко, Украина, выборы президента, голосование ..., Киев
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