Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Действующий глава государства посетил избирательный участок в Доме офицеров в Киеве. Выборы президента Украины стартовали утром 31 марта, в них уже приняли участие несколько других кандидатов и ряд украинских политиков

Петр Порошенко с семьей на избирательном участке (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Порошенко отдал свой голос на избирательном участке в киевском Доме офицеров Вооруженных сил Украины, куда он приехал вместе с женой, дочерями и сыном.

«Я сегодня проголосовал за Украину, так же как и вся моя семья, и абсолютное большинство украинцев», — сказал Порошенко. Глава государства выразил уверенность в том, что выборы хорошо организованы.

«Волеизъявление граждан будет сохранено. Это необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения Украины в семью европейских народов, к нашему членству в Европейском союзе, НАТО, для продолжения чрезвычайно важных реформ, которые являются абсолютно судьбоносными для Украины. Поэтому так важны эти выборы», — сказал Порошенко.​

Президент отметил, что эти выборы были демократическими и уникальными по обеспечению доступа всех кандидатов. «К сожалению, оппозиционные кандидаты воспользовались всем, чтобы поливать всех грязью, но я твердо убежден, что украинцы продемонстрируют чрезвычайно высокий уровень ответственности во время голосования», — добавил Порошенко.