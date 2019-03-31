Неизвестный пригрозил подорвать штаб кандидата в президенты Украины

Неизвестный мужчина позвонил в полицию в Чернигове и пригрозил подорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины, если не прекратится подкуп избирателей. Об этом сообщает МВД страны в своем аккаунте в Twitter.

Он позвонил в полицию в 12:10 мск и обещал подорвать штабы в 13:00 мск. Полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проводят проверки по указанным мужчиной адресам.

Ранее неизвестный кинул зажигательную смесь на одном из избирательных участков в городе Борзна в Черниговской области. В результате произошло возгорание, однако за минуту его потушили. При этом никто не пострадал. Голосование на участке не прервали.