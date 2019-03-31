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Мужчина кинул «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

Неизвестный мужчина бросил зажигательную смесь на одном из избирательных участков в городе Борзна в Черниговской области. Об этом сообщает МВД Украины в своем аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел в 10:50 мск. Смесь загорелась, однако ее быстро потушили. По данным министерства, в результате никто не пострадал, а избирательный процесс не прекращали.

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По данным на 11:00 мск, МВД Украины получило 151 заявление о нарушениях избирательного процесса. При этом по одному из них возбудили уголовное дело о фальсификации избирательных документов. Некоторые из заявлений касались подкупа избирателя, незаконной агитации, а также фотографирования бюллетеня или попытки вынести его с территории участка.

Избирательные участки на выборах президента Украины открылись в 08:00 мск. Всего в бюллетенях значатся 39 фамилий.

Теги: Украина, президентские выборы, избирательный участок
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