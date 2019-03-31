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МВД Украины получило 151 заявление о нарушениях на президентских выборах

Министерство внутренних дел Украины получило 151 заявление о нарушениях избирательного процесса. Об этом сообщается в аккаунте министерства в Twitter.

«По одному факту начато уголовное производство по
ч. 2 ст. 158-2 (фальсификация избирательных документов) в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве отмечали, что утром получили 25 заявлений. Семь из них были связаны с незаконной агитацией, два — с фотографированием бюллетеней и еще два — с подкупом избирателя и попыткой вынести бюллетень с участка.

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По данным МВД, в Одесской области к 11:00 мск не открыли один избирательный участок, так как номера печатей не соответствуют номерам участков. В ведомстве добавили, что ожидают разъяснения в Центризбиркоме.

Общественная организация «Гражданская сеть «ОПОРА» также сообщила о нарушениях. По ее данным, на Волыни наблюдатели обнаружили недостачу избирательных ящиков на нескольких участках. В организации также рассказали, что в селе Панивановка Семеновского района некоторым избирателям выдали бюллетени без паспортов. При этом члены комиссии заявляли, что лично знакомы с избирателями.

31 марта на Украине проходят президентские выборы. В них участвуют 39 кандидатов. Избирательные участки открылись в 08:00 мск.

Теги: МВД Украины, президентские выборы, нарушения
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