Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче

Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче

После теракта в новозеландском Крайстчёрче операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг направила письмо местной газете New Zeland Herald, в котором описала, какие действия представители соцсети решили предпринять после трагедии. Подобные шаги компании связаны с тем, что мужчина, напавший на прихожан мечетей, вел прямую видео-трансляцию в своем аккаунте в Facebook.

Соцсеть, по словам Сэндберг, обнаружив это, оперативно заблокировала учетные записи предполагаемого стрелка в Facebook и Instagram, удалила опубликованные им кадры нападения, а также при помощи искусственного интеллекта попыталась отследить и предотвратить распространение этой записи.

Однако пользователи, как указала Сэндберг, настаивали на том, что Facebook «должен сделать больше». В компании, по ее словам, это услышали и согласились с такой позицией. «После террористической атаки [в Крайстчёрче] мы предпринимаем шаги в трех направлениях: укрепляем правила использования [платформы для ведения прямых трансляций] Facebook Live, продолжаем бороться с ненавистью на наших платформах и поддерживаем новозеландское сообщество», — написала Сэндберг. О каких именно изменениях идет речь, она не уточнила.