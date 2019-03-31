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Facebook сообщил о принятых мерах после теракта в Крайстчёрче

После теракта в новозеландском Крайстчёрче операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг направила письмо местной газете New Zeland Herald, в котором описала, какие действия представители соцсети решили предпринять после трагедии. Подобные шаги компании связаны с тем, что мужчина, напавший на прихожан мечетей, вел прямую видео-трансляцию в своем аккаунте в Facebook.

Соцсеть, по словам Сэндберг, обнаружив это, оперативно заблокировала учетные записи предполагаемого стрелка в Facebook и Instagram, удалила опубликованные им кадры нападения, а также при помощи искусственного интеллекта попыталась отследить и предотвратить распространение этой записи.

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Однако пользователи, как указала Сэндберг, настаивали на том, что Facebook «должен сделать больше». В компании, по ее словам, это услышали и согласились с такой позицией. «После террористической атаки [в Крайстчёрче] мы предпринимаем шаги в трех направлениях: укрепляем правила использования [платформы для ведения прямых трансляций] Facebook Live, продолжаем бороться с ненавистью на наших платформах и поддерживаем новозеландское сообщество», — написала Сэндберг. О каких именно изменениях идет речь, она не уточнила.

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Последствия стрельбы в мечетях в Новой Зеландии. Фоторепортаж

Вооруженная атака на две мечети в Крайстчёрче произошла 15 марта. По последним данным, погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Одним из них оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант. Позднее двое других были отпущены, так как полиция не обнаружила доказательств их причастности к нападению, а Таррант был арестован. Власти Новой Зеландии пообещали назначить ему пожизненный срок.

Теги: Facebook, массовая стрельба
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