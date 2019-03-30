Эксперты назвали самые стабильные отрасли для работы в России

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда России отнесли к самым стабильным сферам труда в Российской Федерации промышленность, строительство, торговлю, гостиничный бизнес и общепит. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные исследования.

Помимо этого специалисты сочли стабильной социальную сферу (здравоохранение и образование), а также ИТ-отрасль. Отмечается, что стабильность этих направлений связана с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Наименее стабильными являются такие области трудоустройства, как сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Эксперты ВНИИ пришли к такому выводу на основе достаточно высокого риска сокращения мест в этих сферах для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, а также для руководителей, где наблюдается избыток. При этом такое заключение не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, — на которых, как отметили эксперты, «спрос есть всегда, и он будет расти».

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много ИТ-продуктов, заменяющих рутинные процессы. По схожей причине риск сокращений существует также для работников банковской сферы и страхования. Специалисты отмечают, что из-за внедрения различных онлайн-сервисов происходит сокращение количества персонала, ​который преимущественно осуществлял вспомогательные обеспечительные функции. Эксперты отметили, что со временем этот тренд будет продолжаться.

Исследователи рекомендуют профессионалам в условиях спроса на высокий уровень квалификации постоянно актуализировать и повышать свое мастерство, а также относиться к самому себе как к собственной инвестиции. Эксперты считают, что это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным.

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