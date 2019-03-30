Эксперты назвали самые стабильные отрасли для работы в России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,03 64,95 EUR Нал. 74,28 73,10 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 151,00 -28,00 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300 Общество, 13:32 Почему был удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное Политика, 13:25 Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет Политика, 13:15 Логинов с четырьмя промахами победил на чемпионате России по биатлону Спорт, 13:01 В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный розыгрыш Общество, 12:59 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 12:48 Эксперты назвали самые стабильные отрасли для работы в России Экономика, 12:43 Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Экономика, 12:09 Медведчук заявил об убытках Украины от ограничений в торговле с Россией Экономика, 12:03 «Арсенал» начал переговоры о трансфере защитника «Барселоны» Спорт, 12:01 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 11:57 «Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей Технологии и медиа, 11:22 Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов Бизнес, 11:18 «Эвертон» вернет Николу Влашича из аренды в ЦСКА Спорт, 11:00
Экономика ,  
0 
Эксперты назвали самые стабильные отрасли для работы в России

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) Минтруда России отнесли к самым стабильным сферам труда в Российской Федерации промышленность, строительство, торговлю, гостиничный бизнес и общепит. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные исследования.

Помимо этого специалисты сочли стабильной социальную сферу (здравоохранение и образование), а также ИТ-отрасль. Отмечается, что стабильность этих направлений связана с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Экономика
В России выросла неформальная занятость

Наименее стабильными являются такие области трудоустройства, как сельское хозяйство, рыболовство и ЖКХ. Эксперты ВНИИ пришли к такому выводу на основе достаточно высокого риска сокращения мест в этих сферах для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, а также для руководителей, где наблюдается избыток. При этом такое заключение не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, — на которых, как отметили эксперты, «спрос есть всегда, и он будет расти».

Общество
Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много ИТ-продуктов, заменяющих рутинные процессы. По схожей причине риск сокращений существует также для работников банковской сферы и страхования. Специалисты отмечают, что из-за внедрения различных онлайн-сервисов происходит сокращение количества персонала, ​который преимущественно осуществлял вспомогательные обеспечительные функции. Эксперты отметили, что со временем этот тренд будет продолжаться.

Исследователи рекомендуют профессионалам в условиях спроса на высокий уровень квалификации постоянно актуализировать и повышать свое мастерство, а также относиться к самому себе как к собственной инвестиции. Эксперты считают, что это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным.

Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда.

Теги: занятость, трудоустройство, стабильность
Материалы по теме
Минтруд ответил на сообщения о продлении рабочего дня для жительниц сел
Общество
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter