Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда

Росстат 25 марта опубликовал ренкинг регионов по отдельным показателям напряженности на рынке труда. Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве. Самый низкий — в Санкт-Петербурге, Москве и Чукотском автономном округе (см. инфографику).
Росстат учитывает четыре показателя:
- уровень занятости;
- уровень безработицы населения;
- среднее время поиска работы безработными;
- доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.
Место региона определяется на основе ранжирования значения показателей «Уровень безработицы», «Среднее время поиска работы безработными» и «Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более» в порядке возрастания, показателя «Уровень занятости» — в порядке убывания.