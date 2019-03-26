Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда

Росстат назвал регионы с самой высокой напряженностью на рынке труда

Самый высокий уровень напряженности на рынке труда в регионах зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике, следует из данных Росстата за 2018 год. Самая спокойная обстановка на рынке труда — в Москве и на Чукотке

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Росстат 25 марта опубликовал ренкинг регионов по отдельным показателям напряженности на рынке труда. Самый высокий уровень напряженности на рынке труда, по данным за 2018 год, зафиксирован в Карачаево-Черкесской Республике и Тыве. Самый низкий — в Санкт-Петербурге, Москве и Чукотском автономном округе (см. инфографику).

Росстат учитывает четыре показателя:

уровень занятости;

уровень безработицы населения;

среднее время поиска работы безработными;

доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более.

Место региона определяется на основе ранжирования значения показателей «Уровень безработицы», «Среднее время поиска работы безработными» и «Доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более» в порядке возрастания, показателя «Уровень занятости» — в порядке убывания.