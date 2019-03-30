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ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
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Украинский кризис ,  
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Медведчук заявил об убытках Украины от ограничений в торговле с Россией

Украина ежегодно теряет до $20 млрд экспортной выручки из-за взаимных торговых ограничений с Россией. Об этом сообщил в интервью телеканалу NewsOne председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Хочу сказать, что весь экспорт Украины во все страны другие, иностранные страны и государства составляет по итогам 2018 года 47 млрд. А от кризиса в отношениях между Россией и Украиной мы теряем экспорта на сумму ежегодно около 20 млрд. Поэтому это была основа наших переговоров», — пояснил политик.

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По словам Медведчука, Москва, несмотря на санкции, остается главным торговым партнером Киева. Политик отметил, что Украина заинтересована в восстановлении полноценных экономических отношений с Россией. Представитель партии считает, что такое сотрудничество смогло бы принести государству пользу «в плане и наполнения бюджета, и открытия новых рабочих мест, и в вопросах роста сегодняшних зарплат, пенсий, других соцвыплат».

Согласно данным Минэкономразвития РФ о работе по устранению барьеров на внешних рынках, обнародованным в феврале текущего года, Украина вошла в тройку лидеров по размеру нанесенного России ущерба, пропустив вперед только ЕС и США.

Виктор Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко 22 марта в подмосковной резиденции «Горки»​ провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Участники встречи за девять дней до президентских выборов на Украине обсуждали вопрос газовых договоренностей между Киевом и Москвой.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, торговые отношения
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