В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за референдума по Brexit

В Лондоне сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как пояснили в ведомстве, двоих участников «Марша в пользу выхода» задержали за применение насилия, одного — за нападение на полицейского, одного — за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка. Еще один человек был задержан за ранее совершенное правонарушение в графстве Хертфордшир после того, как его опознали.

Как отмечает Sky News, вечером 29 марта тысячи человек, поддерживающих выход Великобритании из ЕС, вышли на акцию в центр Лондона. Поводом для этого стало решение парламента, который в третий раз отклонил проект соглашения о Brexit. Ранее палата общин отвергла проект соглашения, которое правительство премьера Терезы Мэй согласовало с Европейским союзом в ноябре 2018 года, в январе и марте.

Мэй в ходе выступления в парламенте назвала третью попытку принять документ «последней возможностью гарантировать Brexit». Также она подтвердила, что готова уйти в отставку.