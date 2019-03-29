Российский Ту-154М пролетел над военными базами США

Самолет ВКС России вылетел с авиабазы Грейт-Фолс и пролетел над военными объектами в штатах Невада и Калифорния. Полет состоялся в рамках Договора по открытому небу

Ту-154М (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Самолет российских ВКС Ту-154М пролетел над территорией США, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24.

По данным сервиса, самолет вылетел из штата Монтана и курсировал над западными штатами — Невадой и Вайомингом.

Как пишет The Drive, Ту-154 выполнил полет в рамках Договора по открытому небу. По данным издания, 28 марта самолет взлетел с авиабазы Грейт-Фолс в штате Монтана, после чего курсировал над штатами Невада и Калифорния. Ту-154М, в частности пролетел над несколькими авиабазами, полигоном NTTR и заводом по производству ядерного оружия Юкка-Флэт.

25 марта стало известно, что Ту-154М совершит наблюдательный полет над США.

В сентябре 2018 года власти США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060 к наблюдательным полетам. Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что после мероприятий по освидетельствованию нового самолета в Кубинке руководитель американской делегации без указания причин отказался подписывать итоговый документ. Позднее США сертифицировали Ту-214ОН для полетов.