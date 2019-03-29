Российский Ту-154М пролетел над военными базами США

Самолет российских ВКС Ту-154М пролетел над территорией США, свидетельствуют данные мониторингового ресурса Flightradar24.
По данным сервиса, самолет вылетел из штата Монтана и курсировал над западными штатами — Невадой и Вайомингом.
Как пишет The Drive, Ту-154 выполнил полет в рамках Договора по открытому небу. По данным издания, 28 марта самолет взлетел с авиабазы Грейт-Фолс в штате Монтана, после чего курсировал над штатами Невада и Калифорния. Ту-154М, в частности пролетел над несколькими авиабазами, полигоном NTTR и заводом по производству ядерного оружия Юкка-Флэт.
25 марта стало известно, что Ту-154М совершит наблюдательный полет над США.
В сентябре 2018 года власти США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060 к наблюдательным полетам. Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что после мероприятий по освидетельствованию нового самолета в Кубинке руководитель американской делегации без указания причин отказался подписывать итоговый документ. Позднее США сертифицировали Ту-214ОН для полетов.